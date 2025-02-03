Массированная атака БПЛА на РФ 3 февраля: что известно о разрушениях и пострадавших

В понедельник, 3 февраля, сразу пять аэропортов в России временно прекратили работу из-за угрозы атаки беспилотников. Полеты были приостановлены в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске.

Воздушное сообщение было ограничено с четырех часов утра для обеспечения безопасности, сообщает Kazanfirst.

Беспилотники атаковали объекты в Астраханской области

Глава региона Игорь Бабушкин сообщил, что в ночь на понедельник Вооруженные силы Украины попытались атаковать стратегически важные объекты, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса. Российские системы ПВО отразили атаку, уничтожив дроны. Однако один из сбитых БПЛА упал на территории промышленного предприятия, вызвав возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал, пожар был быстро локализован.

Ростовская и Волгоградская области также под ударом

По информации врио губернатора Ростовской области, ночью над регионом были уничтожены 29 вражеских беспилотников. В Волгоградской области также сработала система ПВО, местные жители сообщают о громких хлопках в небе.

Частые тревоги в Татарстане

С начала 2025 года в Татарстане неоднократно вводился режим «Ковер» — особая мера по защите воздушного пространства от угроз. Власти подчеркивают, что опасность атак беспилотников сохраняется, а экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Массированные атаки БПЛА становятся все более частыми, что вынуждает регионы усиливать меры безопасности и реагировать на новые угрозы.