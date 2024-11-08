Машину разрешат снимать с учета через Госуслуги: вот что для этого надо будет сделать

В 2025 году автомобилистов России ждут значительные изменения в правилах регистрации, учёта и налогообложения автомобилей.

Некоторые новые нормы вступят в силу уже в марте, и они затронут широкий круг вопросов: от регистрации авто без полиса ОСАГО до увеличения налогов на роскошные автомобили. Разбираем, какие нововведения ждут автолюбителей и чего стоит ожидать в наступающем году.

1. Регистрация автомобиля без обязательного ОСАГО

С 1 марта 2025 года полис ОСАГО при постановке на учёт больше не будет обязательным. Автомобиль можно будет зарегистрировать без полиса, что упростит процесс для тех, кто покупает машину в зимний сезон и не планирует использовать её сразу. Однако, ездить без ОСАГО по-прежнему запрещено — нарушение грозит штрафом в 800 рублей.

2. Упрощённое прекращение учёта при продаже автомобиля

Если раньше продавец обязан был ждать 10 дней, прежде чем снять авто с учёта после продажи, то теперь сделать это можно будет сразу через «Госуслуги», при условии, что договор купли-продажи оформлен в электронном виде или заверен у юриста. Это поможет избежать случаев, когда штрафы и другие проблемы ложатся на плечи бывшего владельца.

3. Снятие автомобиля с учёта в день угона

Новое правило упростит процедуру снятия с учёта украденного автомобиля — владельцам больше не придётся ждать 10 дней и собирать справки. Как только факт угона подтверждается, машину можно сразу снять с учёта, избавив владельца от уплаты транспортного налога.

4. Утилизационный сбор: ужесточение требований

Теперь в регистрации может быть отказано, если не уплачен утилизационный сбор. Эти требования касаются автомобилей параллельного импорта, оформленных на льготников. Если автомобиль был зарегистрирован на физическое лицо меньше года назад, а затем продан, то новый собственник обязан доплатить утилизационный сбор по коммерческим ставкам.

5. Список автомобилей для налога на роскошь

Минпромторг в конце марта опубликует обновлённый перечень автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, для которых предусмотрен налог на роскошь. В этот список добавятся не только премиальные марки, но и модели китайских производителей, чья цена также превышает установленный порог.

6. Транспортный налог за 2024 год

В 2025 году автомобилисты получат уведомления об уплате транспортного налога за 2024 год. Как обычно, заплатить его нужно будет до 1 декабря.

7. Проверка ОСАГО с помощью дорожных камер

С 1 марта 2025 года в России планируют запустить систему проверки полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Этот эксперимент обсуждался ранее, и теперь он, наконец, может быть реализован. Если проект успешно стартует, камеры начнут фиксировать водителей, чьи автомобили не застрахованы.

2025 год принесёт целый ряд изменений для автовладельцев, которые будут касаться как регистрационных процедур, так и налогов. Большая часть нововведений направлена на упрощение и автоматизацию процессов, но автомобилистам стоит заранее подготовиться к новым требованиям и правилам.