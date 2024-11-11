Машину дозволено будет снимать с учета через Госуслуги: стало известно, что для этого надо будет сделать

С 2025 года в России вступают в силу важные изменения для автомобилистов, касающиеся регистрации, страхования и налоговых обязательств.

Эти меры, принятые правительством, направлены на упрощение процедур, улучшение контроля и усиление прозрачности в автомобильной сфере.

1. ОСАГО больше не потребуется при регистрации автомобиля

С марта 2025 года при постановке машины на учет в ГИБДД полис ОСАГО предъявлять будет необязательно. Этот шаг облегчит регистрацию автомобилей для тех, кто приобрел машину, но пока не планирует ей пользоваться. Однако, несмотря на упрощение регистрации, полис ОСАГО по-прежнему обязателен для вождения, а за отсутствие страховки на дороге грозит штраф.

2. Упрощение снятия автомобиля с учета после продажи

Теперь владельцы смогут снять автомобиль с учета сразу после его продажи, что позволит избежать начисления штрафов и налогов, которые могут ошибочно приходить на имя предыдущего владельца. Достаточно подать заявку на снятие с учета через портал «Госуслуги» или при посещении ГИБДД.

3. Обязательная уплата утилизационного сбора

С 2025 года регистрация транспортного средства будет возможна только после полной уплаты утилизационного сбора, что особенно важно для импортеров и частных продавцов, ранее пытавшихся сократить налоговые расходы. Теперь все автомобили должны быть зарегистрированы только после внесения этого обязательного сбора.

4. Расширение списка автомобилей для налога на роскошь

Минпромторг планирует обновить перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, включая в него модели китайских брендов премиум-класса. Таким образом, налог на роскошь, который до сих пор затрагивал в основном европейские и японские автомобили, теперь распространится и на дорогие китайские машины, что отразится в списке на 2025 год.

5. Уведомления о транспортном налоге за 2024 год

До конца 2025 года автомобилистам будут направлены уведомления с начислением транспортного налога за предыдущий год, оплатить который нужно будет до 1 декабря, иначе последуют штрафные санкции.

6. Проверка ОСАГО с помощью дорожных камер

В 2025 году стартует пилотный проект по проверке наличия ОСАГО через дорожные камеры, что позволит автоматизировать контроль за соблюдением страхового законодательства. Камеры будут фиксировать данные автомобилей и проверять наличие полиса, передавая информацию о нарушениях в надзорные органы.

Важность изменений

Все эти нововведения направлены на упрощение взаимодействия с государственными службами, повышение прозрачности автомобильного рынка и усиление безопасности на дорогах. Отмена ряда требований, цифровизация проверки ОСАГО и более четкие условия для регистрации сделают жизнь автомобилистов проще, а соблюдение правил — более контролируемым.

Правительство адаптирует законодательство к современным требованиям, чтобы снизить административные барьеры и повысить удобство для автомобилистов по всей России.

