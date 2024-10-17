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Машина по подписке стала выгоднее машины в кредит: какие плюсы и минусы

Рост ставок по кредитам и повышение цен на авто...

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Рост ставок по кредитам и повышение цен на автомобили делают подписку на автомобили всё более актуальной в России, представляя собой альтернативу классическому автокредитованию.

Как сообщает Национальный автомобильный союз, стоимость месячной подписки начинается с 50 тысяч рублей и включает в себя полное обслуживание и страхование.

Почему подписка становится более привлекательной, чем автокредит?

С учётом текущей экономической ситуации и рекордных процентных ставок по кредитам, подписка предлагает более выгодные условия. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, отмечает, что раньше подписка в два раза обходилась дороже кредита, но теперь ситуация изменилась. В условиях высоких ставок многие покупатели замечают, что подписка может быть вдвое дешевле автокредита, благодаря всем включённым услугам и отсутствию скрытых платежей, которые часто встречаются в кредитовании.

Как функционирует подписка на автомобили?

Подписные сервисы предоставляют доступ к автомобилям разных брендов, включая как оставшиеся европейские модели, так и новые автомобили из Китая. Клиенты выбирают авто на сайте сервиса в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Автомобиль закрепляется за клиентом, в отличие от каршеринга, где доступ допускается для нескольких пользователей.

Мнение специалистов

Ведущий программы «Минтранс» указывает на то, что, несмотря на растущую популярность подписки, её преимущества зависят от различных факторов, таких как марка автомобиля и условия подписки. Он уточняет, что рынок подписок остаётся ограниченным и в основном сосредоточен на машинах из Китая.

Примеры подписных сервисов

Крупные компании, такие как ВТБ и «Яндекс Драйв», активно развивают подписные предложения. ВТБ предоставляет возможность аренды автомобиля с последующим выкупом, а «Яндекс Драйв» предлагает долгосрочную аренду с возможностью выкупа без первоначального взноса.

Подписка на автомобиль становится всё более привлекательной альтернативой автокредитам на фоне высоких процентных ставок. Она обеспечивает прозрачность в расходах и избавляет клиентов от множества скрытых затрат, связанных с владением автомобилем. Однако выбор автомобилей остаётся ограниченным, в основном, определёнными марками и моделями. По мере развития ситуации на рынке, ожидается, что подписка будет набирать популярность как форма владения автомобилем в России.

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