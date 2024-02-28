Март подарит билет в один конец: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака проблемы со здоровьем

Весной будут проблемы.

Знаменитый советский и российский астролог Тамара Глоба сделала прогноз для всех знаков зодиака на март 2024 года. В предсказании специалист по звездам выделила двух представителей зодиакальных созвездий. Пишет progorod.

Овен

Будьте осторожны во всех начинаниях, избегайте рискованных ситуаций. Старайтесь уделять больше внимания своему физическому и психическому состоянию. Постарайтесь избегать стрессов и переутомления, уделите время для отдыха и восстановления. Будьте бдительны и следите за своим здоровьем, обратитесь к специалисту при первых признаках болезни.

Телец

Тельцы, в марте возможны трудности и проблемы со здоровьем. Будьте внимательны к своему организму, не игнорируйте симптомы недомогания. Старайтесь укреплять свой иммунитет, занимайтесь спортом и правильным питанием. Избегайте стрессовых ситуаций и переутомления, уделяйте время для отдыха и релаксации. Обратитесь к врачу при первых признаках болезни, не откладывайте заботу о своем здоровье на потом.