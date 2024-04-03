Недавнее исследование выявило, что даже самые дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие имеет особое значение для российских граждан, учитывая любовь к чаю в этой стране.

В рамках исследования было куплено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке. Чай тщательно проверяли на 178 параметров качества и безопасности, включая уровень вредных веществ и бактерий.

Из всех протестированных марок было выявлено, что несколько из них представляют определенную опасность для здоровья:

Пакетированный чай "Globus" содержит уровень плесени, превышающий норму в два раза.

"Basilur" содержит высокое содержание пестицидов и плесени.

"Dilmah" и чай от "Торгового дома Дагомысчай" имеют избыточное количество плесени.

В чае "Азерчай" обнаружены бактерии кишечной палочки.

"Золотая Чаша" также продемонстрировала аналогичные негативные результаты.

Степень загрязнения вредными микроорганизмами и плесенью в чае может быть связана как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Российское законодательство не устанавливает строгих стандартов по содержанию бактерий в чае, и данное исследование проводилось в ответ на интерес со стороны потребителей к качеству чайных изделий.