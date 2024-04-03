Марки чая, сокращающие жизнь: там обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка
Недавнее исследование выявило, что даже самые дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие имеет особое значение для российских граждан, учитывая любовь к чаю в этой стране.
В рамках исследования было куплено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке. Чай тщательно проверяли на 178 параметров качества и безопасности, включая уровень вредных веществ и бактерий.
Из всех протестированных марок было выявлено, что несколько из них представляют определенную опасность для здоровья:
- Пакетированный чай "Globus" содержит уровень плесени, превышающий норму в два раза.
- "Basilur" содержит высокое содержание пестицидов и плесени.
- "Dilmah" и чай от "Торгового дома Дагомысчай" имеют избыточное количество плесени.
- В чае "Азерчай" обнаружены бактерии кишечной палочки.
- "Золотая Чаша" также продемонстрировала аналогичные негативные результаты.
Степень загрязнения вредными микроорганизмами и плесенью в чае может быть связана как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Российское законодательство не устанавливает строгих стандартов по содержанию бактерий в чае, и данное исследование проводилось в ответ на интерес со стороны потребителей к качеству чайных изделий.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань