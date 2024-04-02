Марки чая, сокращающие жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку – избегайте их
oka.fm
Недавнее исследование показало, что даже среди дорогих видов чая не всегда легко найти продукцию, соответствующую высоким стандартам качества. Это открытие имеет особую важность для россиян, учитывая любовь местного населения к чаю.
В рамках данного исследования эксперты приобрели 48 образцов черного чая - от листового до пакетированного, от 35 известных марок, представленных на российском рынке. Производители чая представлены из разных стран, включая Россию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию и Польшу. Анализ чая включал проверку 178 параметров качества и безопасности, таких как содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий кишечной палочки, а также уровень золы, кофеина, танинов и других компонентов.
Согласно результатам, некоторые из проверенных марок показались опасными для здоровья:
- Пакетированный чай "Globus" содержал двойное превышение плесени.
- В марке "Basilur" нашли пестицидов и плесень, что делает его нежелательным для употребления.
- "Dilmah" и "Краснодарский" чай от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили стандарты по плесени.
- В чае "Азерчае" обнаружены бактерии кишечной палочки.
- Продукция под маркой "Золотая чаша" показала схожие результаты.
Важно отметить, что наличие бактерий и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения. Кроме того, российское законодательство не содержит стандартов по уровню бактерий в чае. Это исследование было проведено в ответ на обеспокоенность потребителей о качестве чая.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань