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· Артем Акчурин

Марки чая, сокращающие жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку – избегайте их

Марки чая, сокращающие жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку – избегайте их

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Недавнее исследование показало, что даже среди дорогих видов чая не всегда легко найти продукцию, соответствующую высоким стандартам качества. Это открытие имеет особую важность для россиян, учитывая любовь местного населения к чаю.

В рамках данного исследования эксперты приобрели 48 образцов черного чая - от листового до пакетированного, от 35 известных марок, представленных на российском рынке. Производители чая представлены из разных стран, включая Россию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию и Польшу. Анализ чая включал проверку 178 параметров качества и безопасности, таких как содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий кишечной палочки, а также уровень золы, кофеина, танинов и других компонентов.

Согласно результатам, некоторые из проверенных марок показались опасными для здоровья:

- Пакетированный чай "Globus" содержал двойное превышение плесени.
- В марке "Basilur" нашли пестицидов и плесень, что делает его нежелательным для употребления.
- "Dilmah" и "Краснодарский" чай от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили стандарты по плесени.
- В чае "Азерчае" обнаружены бактерии кишечной палочки.
- Продукция под маркой "Золотая чаша" показала схожие результаты.

Важно отметить, что наличие бактерий и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения. Кроме того, российское законодательство не содержит стандартов по уровню бактерий в чае. Это исследование было проведено в ответ на обеспокоенность потребителей о качестве чая.

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