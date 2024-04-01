Марки чая, сокращающие жизнь: там нашли пестициды, плесень и даже кишечная палочка

Проведенное исследование, которое выявило, что даже среди дорогих сортов чая не всегда можно найти продукцию, соответствующую высоким стандартам качества. Это открытие приобретает особую важность для жителей России, учитывая популярность чая среди населения.

В рамках данного исследования эксперты закупили 48 образцов черного чая, включая как листовой, так и пакетированный, от 35 известных брендов, представленных на российском рынке. Производители чая были представлены из различных стран, включая Россию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию и Польшу. В процессе проверки чая были учтены 178 параметров качества и безопасности, включая содержание пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий кишечной палочки, а также уровень золы, кофеина, танинов и других компонентов.

Согласно результатам исследования, лишь некоторые из протестированных марок оказались действительно опасными для здоровья:

- Пакетированный чай «Globus» – содержание плесени превышает норму в два раза.

- «Basilur» демонстрирует высокое содержание пестицидов и плесени, что делает его нежелательным для употребления.

- «Dilmah» и чай от «Торгового дома Дагомысчай» под маркой «Краснодарский» также превысили допустимые уровни плесени.

- В чае «Азерчае» были обнаружены бактерии кишечной палочки.

- Продукция под брендом «Золотая чаша» продемонстрировала аналогичные результаты.

Важно отметить, что присутствие бактерий и плесени в чае может быть обусловлено как качеством сырья, так и условиями его хранения. Стоит также учитывать, что российское законодательство не устанавливает стандарты по содержанию бактерий в чае. Проведенное исследование было ответом на повсеместные вопросы потребителей о качестве чая.