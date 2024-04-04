Недавнее исследование показало, что несмотря на цену, самые дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие имеет большое значение для жителей России, учитывая популярность чая среди населения.

В рамках исследования было куплено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на рынке России. Чай прошел проверку по 178 параметрам качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.

По результатам тестирования было выявлено, что некоторые из марок представляют определенную угрозу для здоровья:

Чай "Globus" в пакетиках содержит двойное превышение плесени по сравнению с нормой.

"Basilur" имеет высокое содержание пестицидов и плесени.

"Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают предельные уровни плесени.

Чай "Азерчай" обнаружен с бактериями кишечной палочки.

"Золотая Чаша" также показала аналогичные негативные результаты.

Важно отметить, что присутствие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. В России отсутствуют жесткие нормы по содержанию бактерий в чае, поэтому это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.