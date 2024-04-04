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· Артем Акчурин

Марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью

Марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью

regnum.ru

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Недавнее исследование показало, что несмотря на цену, самые дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие имеет большое значение для жителей России, учитывая популярность чая среди населения.

В рамках исследования было куплено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на рынке России. Чай прошел проверку по 178 параметрам качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.

По результатам тестирования было выявлено, что некоторые из марок представляют определенную угрозу для здоровья:

  • Чай "Globus" в пакетиках содержит двойное превышение плесени по сравнению с нормой.
  • "Basilur" имеет высокое содержание пестицидов и плесени.
  • "Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают предельные уровни плесени.
  • Чай "Азерчай" обнаружен с бактериями кишечной палочки.
  • "Золотая Чаша" также показала аналогичные негативные результаты.

Важно отметить, что присутствие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. В России отсутствуют жесткие нормы по содержанию бактерий в чае, поэтому это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.

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