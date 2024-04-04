Марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка, угрожающие здоровью
regnum.ru
Недавнее исследование показало, что несмотря на цену, самые дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие имеет большое значение для жителей России, учитывая популярность чая среди населения.
В рамках исследования было куплено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на рынке России. Чай прошел проверку по 178 параметрам качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.
По результатам тестирования было выявлено, что некоторые из марок представляют определенную угрозу для здоровья:
- Чай "Globus" в пакетиках содержит двойное превышение плесени по сравнению с нормой.
- "Basilur" имеет высокое содержание пестицидов и плесени.
- "Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают предельные уровни плесени.
- Чай "Азерчай" обнаружен с бактериями кишечной палочки.
- "Золотая Чаша" также показала аналогичные негативные результаты.
Важно отметить, что присутствие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. В России отсутствуют жесткие нормы по содержанию бактерий в чае, поэтому это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.
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