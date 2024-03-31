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· Алина Алмакаева

Марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка

Марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка

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Недавно завершенное исследование выявило, что даже самые дорогие виды чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие имеет особую важность для жителей России, учитывая популярность чая среди населения.

В рамках исследования было приобретено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке. Чай проверяли на 178 параметров качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.

Из всех тестированных марок выявлено, что несколько из них представляют определенную угрозу для здоровья:
- У пакетированного чая "Globus" содержание плесени превышает норму в два раза.
- "Basilur" содержит высокое количество пестицидов и плесени.

- "Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают допустимые уровни плесени.
- В чае "Азерчай" обнаружены бактерии кишечной палочки.
- "Золотая Чаша" также демонстрирует аналогичные негативные результаты.

Важно отметить, что присутствие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Российское законодательство не устанавливает строгих норм на содержание бактерий в чае, и это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.

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