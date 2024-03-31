Марки чая, сокращающие жизнь: там найдены пестициды, плесень и даже кишечная палочка

Недавно завершенное исследование выявило, что даже самые дорогие виды чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества. Это открытие имеет особую важность для жителей России, учитывая популярность чая среди населения.

В рамках исследования было приобретено 48 образцов черного чая различных брендов, доступных на российском рынке. Чай проверяли на 178 параметров качества и безопасности, включая содержание вредных веществ и бактерий.

Из всех тестированных марок выявлено, что несколько из них представляют определенную угрозу для здоровья:

- У пакетированного чая "Globus" содержание плесени превышает норму в два раза.

- "Basilur" содержит высокое количество пестицидов и плесени.



- "Dilmah" и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превышают допустимые уровни плесени.- В чае "Азерчай" обнаружены бактерии кишечной палочки.- "Золотая Чаша" также демонстрирует аналогичные негативные результаты.

Важно отметить, что присутствие вредных микроорганизмов и плесени в чае может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями хранения продукта. Российское законодательство не устанавливает строгих норм на содержание бактерий в чае, и это исследование проводилось в ответ на интерес потребителей к качеству чая.