Мариную капусту только так: секрет достался по наследству от прабабушки

Осенний сезон — идеальное время для заготовок, и маринованная капуста всегда занимает особое место среди домашних рецептов. Этот простой, но невероятно вкусный продукт не только украсит любой стол, но и станет источником витаминов в холодное время года.

Сегодня я расскажу, как мариновать капусту по рецепту моей прабабушки — этот секрет передаётся в нашей семье из поколения в поколение.

Почему именно этот рецепт?

Рецепт прабабушки выделяется своей простотой и натуральностью. В отличие от современных способов, он не требует сложных ингредиентов, зато гарантирует хрустящую текстуру и насыщенный вкус. Главное — соблюдать пропорции и не торопиться, ведь вкусная капуста требует времени и любви.

Ингредиенты для маринада:

Белокочанная капуста – 2 кг

Морковь – 2 шт. (среднего размера)

Соль – 2 столовые ложки

Сахар – 1 столовая ложка

Уксус (9%) – 3 столовые ложки

Лавровый лист – 2-3 шт.

Чёрный перец горошком – 5-7 шт.

Кипяток – 1 литр

Пошаговый рецепт

Подготовка овощей. Капусту тонко шинкуем, морковь натираем на крупной тёрке. Перемешиваем в большой миске, слегка приминаем руками, чтобы выделился сок. Приготовление маринада. В кипящей воде растворяем соль и сахар, добавляем лавровый лист и перец горошком. Даем покипеть 2-3 минуты, затем снимаем с огня и добавляем уксус. Заливка и настаивание. Овощи перекладываем в чистую стеклянную или эмалированную ёмкость, плотно утрамбовывая. Заливаем горячим маринадом, чтобы он полностью покрыл капусту. Пресс и ожидание. Накрываем капусту тарелкой, ставим сверху груз (например, банку с водой). Оставляем на кухонном столе на 2 суток. Хранение и подача. Через 48 часов капусту можно попробовать. Хранить её лучше в холодильнике в стеклянных банках. Подавайте с растительным маслом и луком — это классика, которая всегда будет актуальна.

Чем полезен этот рецепт?

Секрет рецепта в использовании простых и доступных продуктов, а также в естественном процессе ферментации, который сохраняет максимум полезных веществ. Маринованная капуста богата витамином С, укрепляет иммунитет и способствует улучшению пищеварения. Её можно использовать как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты или подавать к горячим гарнирам.

Этот рецепт маринованной капусты от прабабушки — настоящее наследие, которое не подведёт. Он проверен временем и станет вашим фаворитом, стоит только попробовать. Добавьте нотку традиции на свой стол, и ваши гости обязательно попросят рецепт!