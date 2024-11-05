Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Maриную кaпусту тeпeрь тoлькo тaк: уплетается за один раз

Маринованная капуста — популярная закуска, изве...

ekonomstrojdom.ru

Подписаться в Telegram

Маринованная капуста — популярная закуска, известная своим богатым вкусом и множеством полезных свойств. Однако классический рецепт со временем приедается, и не каждый раз капуста уходит на «ура».

Сегодня мы предлагаем совершенно новый способ маринования, который точно придётся по вкусу всей семье. Попробовав этот рецепт, вы удивитесь, как быстро капуста исчезнет со стола!

Секрет нового рецепта: сочетание ингредиентов

Особенность этого рецепта — в уникальном сочетании овощей и специй, благодаря которым вкус становится особенно насыщенным и аппетитным. Добавив всего несколько привычных ингредиентов, можно преобразить вкус капусты до неузнаваемости: она будет хрустящей, ароматной и пикантной.

Необходимые ингредиенты

Для этого рецепта вам понадобятся:

  • 1 кг свежей белокочанной капусты;
  • 1 крупная морковь;
  • 1 сладкий болгарский перец;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 1 литр воды;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 150 мл 9%-го уксуса;
  • 50 мл растительного масла;
  • чёрный перец и лавровый лист — по вкусу.

Этапы приготовления

  1. Подготовка овощей. Нарежьте капусту крупными полосками, чтобы сохранить её хрустящую текстуру. Морковь натрите на тёрке с крупными отверстиями, а перец порежьте тонкими полосками. Чеснок можно либо мелко нарезать, либо пропустить через пресс для более выраженного вкуса.
  2. Приготовление маринада. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, лавровый лист и несколько горошин чёрного перца. Как только вода закипит, влейте уксус и растительное масло, аккуратно перемешайте.
  3. Смешивание ингредиентов. Соедините подготовленные овощи в большой миске, добавьте чеснок. Затем залейте горячим маринадом. Чтобы капуста лучше пропиталась, прижмите её тарелкой и поставьте груз сверху.
  4. Настаивание. Оставьте капусту мариноваться на 5-6 часов при комнатной температуре или поместите в холодильник на ночь. За это время овощи полностью впитают маринад и станут ароматными и хрустящими.

Почему рецепт получается таким вкусным?

Комбинация сладкого болгарского перца, пикантного чеснока и ароматных специй придаёт капусте глубокий, сбалансированный вкус. Благодаря добавлению масла и уксуса, капуста остаётся мягкой, но сохраняет хрустящую текстуру. Пропорции сахара и соли идеально подчеркивают вкус, создавая гармоничный баланс, от которого невозможно оторваться.

Как подавать

Эту маринованную капусту можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты или сочетать с мясными и рыбными блюдами. Она также станет отличным дополнением к любому праздничному столу. Подавайте её с зеленью или просто так — результат вас не разочарует.

Этот новый рецепт маринованной капусты наверняка станет вашим фаворитом. Уникальное сочетание вкусов и простота приготовления делают его идеальным выбором для тех, кто ищет новые рецепты традиционных блюд. Попробуйте и убедитесь сами: такая капуста исчезает за один раз!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

тараканы дома как избавиться народными средствами

Новости Казани

22 часа назад

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Новости России

2 дня назад

Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему

3д визуализация в Екатеринбурге

Новости Казани

21 час назад

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

Новости Татарстана

16 часов назад

12 месяцев удачи и счастья: 3 знака Зодиака, которым повезет в 2025 году

Новости Казани

19 часов назад

Под окнами казанской больницы нашли мертвую 52-летнюю пациентку

Новости Казани

21 час назад

В Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом

Новости Татарстана

17 часов назад

22-летняя Алина Загитова рассказала о сложных отношениях с Евгенией Медведевой
Лонгриды
16 часов назад

Оптовые цены остаются повышенными: эксперты рассказали, продолжит ли в Казани увеличиваться стоимость топлива

Эксперты разъяснили, почему в Казани стремитель...

Новости Татарстана

46 минут назад

Аферисты позвонили татарстанке от имени умершей мамы

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

Новости Татарстана

час назад

Челнинка выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара в 5-этажке

Новости Татарстана

час назад

В Зеленодольске проведут проверку после стрельбы
Казанскому блогеру предложили позавтракать в ка...
Новости Казани
день назад

Казанскому блогеру предложили позавтракать в кафе Cups, где он отравился

Новости Татарстана

17 часов назад

2 человека спаслись: известна причина пожара в доме в нижнекамском селе Шакшино

Новости Татарстана

18 часов назад

В 86 лет умер священник, переехавший в Челны из-за гонений на Украине

Новости Казани

18 часов назад

Чудо от Казанской иконы Божией Матери спасло жизнь воина СВО
Их нельзя игнорировать: реабилитолог из Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Их нельзя игнорировать: реабилитолог из Казани рассказала, какие признаки у малыша должны насторожить родителей