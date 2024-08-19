Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
vosadu-li-vogorode.ru
Маринованные огурцы — это классика закруток, которая не теряет своей популярности из года в год. Я предлагаю вам простой рецепт, который позволит вам приготовить хрустящие огурцы, сохраняющие все свои вкусовые качества на протяжении зимы. Этот рецепт рассчитан на одну однолитровую банку.
Ингредиенты:
- Молодые огурцы (количество в зависимости от размера, обычно около 500-700 г)
- 1-2 зубчика чеснока
- 2-3 веточки укропа
- 1 лист хрена (необязательно)
- 1 чайная ложка горчичных зерен
- 1-2 листа черной смородины (если есть)
- 1 чайная ложка соли
- 2 столовые ложки сахара
- 100 мл уксуса 9%
- 900 мл воды
Приготовление:
- Подготовка банки и огурцов:
Перед началом, стерилизуйте банку любым удобным способом: в духовке или над паром.
Огурцы хорошо вымойте, обязательно обрежьте кончики с обеих сторон для лучшего пропитывания маринадом.
- Слои ингредиентов:
На дно банки разместите укроп, горчичные зерна, лист хрена, черную смородину и измельченный чеснок.
Уложите огурцы вертикально как можно плотнее.
- Приготовление маринада:
В кастрюле соедините воду, соль, сахар и доведите до кипения, затем убавьте огонь.
Добавьте уксус и снимите кастрюлю с огня.
- Заливка:
Залейте овощи горячим маринадом, убедитесь, что жидкость покрывает их полностью.
Закройте банку крышкой и дайте остыть до комнатной температуры.
- Консервация:
Для длительного хранения можно провести пастеризацию: поместите банку в кастрюлю с подогретой водой, доведите воду до 85-90C и поддерживайте температуру 15 минут.
Затем банку нужно остудить и оставить храниться в прохладном месте.
Этот рецепт гарантирует вам идеальные хрустящие маринованные огурцы, которые будут радовать вас и вашу семью в зимние месяцы. Подавайте их в качестве закуски или добавьте в салаты для особенного вкуса.
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