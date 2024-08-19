Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Маринованные огурцы — это классика закруток, которая не теряет своей популярности из года в год. Я предлагаю вам простой рецепт, который позволит вам приготовить хрустящие огурцы, сохраняющие все свои вкусовые качества на протяжении зимы. Этот рецепт рассчитан на одну однолитровую банку.

Ингредиенты:

Молодые огурцы (количество в зависимости от размера, обычно около 500-700 г) 1-2 зубчика чеснока 2-3 веточки укропа 1 лист хрена (необязательно) 1 чайная ложка горчичных зерен 1-2 листа черной смородины (если есть) 1 чайная ложка соли 2 столовые ложки сахара 100 мл уксуса 9% 900 мл воды

Приготовление:

Подготовка банки и огурцов:

Перед началом, стерилизуйте банку любым удобным способом: в духовке или над паром.

Огурцы хорошо вымойте, обязательно обрежьте кончики с обеих сторон для лучшего пропитывания маринадом.

Слои ингредиентов:

На дно банки разместите укроп, горчичные зерна, лист хрена, черную смородину и измельченный чеснок.

Уложите огурцы вертикально как можно плотнее.

Приготовление маринада:

В кастрюле соедините воду, соль, сахар и доведите до кипения, затем убавьте огонь.

Добавьте уксус и снимите кастрюлю с огня.

Заливка:

Залейте овощи горячим маринадом, убедитесь, что жидкость покрывает их полностью.

Закройте банку крышкой и дайте остыть до комнатной температуры.

Консервация:

Для длительного хранения можно провести пастеризацию: поместите банку в кастрюлю с подогретой водой, доведите воду до 85-90C и поддерживайте температуру 15 минут.

Затем банку нужно остудить и оставить храниться в прохладном месте.

Этот рецепт гарантирует вам идеальные хрустящие маринованные огурцы, которые будут радовать вас и вашу семью в зимние месяцы. Подавайте их в качестве закуски или добавьте в салаты для особенного вкуса.