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Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Маринованные огурцы — это классика закруток, ко...

vosadu-li-vogorode.ru

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Маринованные огурцы — это классика закруток, которая не теряет своей популярности из года в год. Я предлагаю вам простой рецепт, который позволит вам приготовить хрустящие огурцы, сохраняющие все свои вкусовые качества на протяжении зимы. Этот рецепт рассчитан на одну однолитровую банку.

Ингредиенты:

  1. Молодые огурцы (количество в зависимости от размера, обычно около 500-700 г)
  2. 1-2 зубчика чеснока
  3. 2-3 веточки укропа
  4. 1 лист хрена (необязательно)
  5. 1 чайная ложка горчичных зерен
  6. 1-2 листа черной смородины (если есть)
  7. 1 чайная ложка соли
  8. 2 столовые ложки сахара
  9. 100 мл уксуса 9%
  10. 900 мл воды

Приготовление:

  • Подготовка банки и огурцов:

Перед началом, стерилизуйте банку любым удобным способом: в духовке или над паром.

Огурцы хорошо вымойте, обязательно обрежьте кончики с обеих сторон для лучшего пропитывания маринадом.

  • Слои ингредиентов:

На дно банки разместите укроп, горчичные зерна, лист хрена, черную смородину и измельченный чеснок.

Уложите огурцы вертикально как можно плотнее.

  • Приготовление маринада:

В кастрюле соедините воду, соль, сахар и доведите до кипения, затем убавьте огонь.

Добавьте уксус и снимите кастрюлю с огня.

  • Заливка:

Залейте овощи горячим маринадом, убедитесь, что жидкость покрывает их полностью.

Закройте банку крышкой и дайте остыть до комнатной температуры.

  • Консервация:

Для длительного хранения можно провести пастеризацию: поместите банку в кастрюлю с подогретой водой, доведите воду до 85-90C и поддерживайте температуру 15 минут.

Затем банку нужно остудить и оставить храниться в прохладном месте.

Этот рецепт гарантирует вам идеальные хрустящие маринованные огурцы, которые будут радовать вас и вашу семью в зимние месяцы. Подавайте их в качестве закуски или добавьте в салаты для особенного вкуса.

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