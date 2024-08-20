Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 л: простой рецепт
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Маринованные огурцы – это вкусное и аппетитное угощение, которое пользуется большой популярностью. Давайте рассмотрим проверенный рецепт, который позволит вам заготовить на зиму хрустящие огурцы, сохраняющие свежесть и пикантный вкус.
Для приготовления вам понадобятся:
- Огурцы свежие, мелкие – до 5-6 штук, в зависимости от их размера.
- Вода – 1 литр.
- Сахар – 2 столовых ложки.
- Соль – 2 столовых ложки.
- Уксус 9% – 60 мл.
- Чеснок – 3-4 зубчика.
- Зонтики укропа – 3-4 штуки.
- Листья хрена, черной смородины и вишни – по 1-2 штуки каждого вида.
- 5-6 горошин черного перца
- Гвоздика – 1-2 штуки.
Инструкция по приготовлению:
- Подготовка посуды: Прежде всего, тщательно вымойте и стерилизуйте банку и крышку, чтобы предотвратить попадание бактерий.
- Подготовка огурцов: Вымойте огурцы, обрежьте у них концы. Если огурцы крупные, их можно разделить на несколько частей.
- Слой за слоем: В стерилизованную банку уложите специи и огурцы. Начните с листьев хрена, смородины и вишни, добавьте зонтики укропа, гвоздику, перец горошком и чеснок. Затем тесно уложите огурцы.
- Подготовка маринада: В кастрюле объедините воду, сахар и соль, доведите смесь до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем, сняв с огня, добавьте уксус.
- Заливка: Залейте огурцы горячим маринадом так, чтобы он полностью покрывал их. Это обеспечит равномерное маринование.
- Герметизация: Закрутите банку крышкой, переверните вверх дном и укутайте полотенцем для создания «термоса», что способствует более медленному остыванию и стерилизации.
- Хранение: После остывания проверьте герметичность банки. Храните в прохладном и темном месте. Огурцы будут готовы к употреблению через месяц.
Этот рецепт не только прост, но и эффективен для сохранения хрусткости и аромата огурцов на долгое время. Используя такой метод, вы получите идеальное дополнение к любому столу.
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