Маринованные чесночные стрелки: рецепт от мудрой и опытной хозяйки
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С приходом лета на огородах начинает зеленеть и стремительно расти чеснок, который не только известен своими лечебными свойствами, но и дарит нам уникальную возможность заготовить нечто особенное – маринованные чесночные стрелки.
Этот рецепт от мудрой и опытной хозяйки позволит вам открыть новые гастрономические горизонты и добавить пикантности любому застолью.
Что такое чесночные стрелки и почему стоит их мариновать?
Чесночные стрелки – это молодые побеги, которые образуются у чеснока перед началом цветения. Они обладают нежным чесночным вкусом без излишней жгучести, что делает их идеальным ингредиентом для маринования. Маринованные стрелки сохраняют свои полезные свойства и становятся отличным дополнением к мясным блюдам, салатам или как самостоятельная закуска.
Простой рецепт маринованных чесночных стрелок
Вам понадобится:
- 1 кг чесночных стрелок
- 1 л воды
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 100 мл уксуса 9%
- Лавровый лист, горошины черного перца, несколько зубчиков чеснока
- Несколько веточек укропа
Приготовление:
- Подготовьте чесночные стрелки, обрезав основание и удалив верхушки. Промойте их под проточной водой.
- Вскипятите воду в большой кастрюле, добавьте соль и сахар, перемешайте до полного растворения.
- Введите уксус, лавровый лист, горошины черного перца и зубчики чеснока.
- Опустите стрелки в кипящий маринад и варите 5 минут.
- Разложите стрелки по стерилизованным банкам, залив маринадом так, чтобы он полностью покрыл стрелки.Закатайте банки и оставьте в перевернутом виде до полного остывания.
Как подавать и хранить маринованные чесночные стрелки?
Маринованные чесночные стрелки можно подавать как закуску к основным блюдам или использовать в салатах для добавления пикантности. Хранить маринованные стрелки рекомендуется в прохладном темном месте до 12 месяцев.
Маринованные чесночные стрелки – это не только вкусная, но и полезная заготовка, которая сможет удивить ваших гостей и разнообразить повседневное меню. Опытная хозяйка знает, что такие небольшие кулинарные эксперименты способствуют обновлению обеденного стола и поднимают настроение всей семье.
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