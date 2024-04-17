Майские праздники сократятся из-за ситуации в стране: стало известно о сложном решении правительства

Российское правительство анонсировало обновление календаря майских праздников, предоставляя дополнительные выходные для улучшения качества жизни граждан.

Эти изменения позволяют гражданам наслаждаться длительным отдыхом в прекрасное время года.

Новый праздничный календарь выглядит следующим образом:

Первая серия выходных: начинается с 28 апреля и продолжается до 1 мая, включая новый выходной 29 апреля.

Рабочие дни: 2 и 3 мая.

Вторая серия выходных: с 4 по 5 мая и с 9 по 12 мая, включая дополнительный выходной 10 мая.

Эти корректировки расписания предоставляют возможность провести время с семьей, насладиться природой и восстановить силы. Планирование вперёд поможет максимально использовать предоставленное время для отдыха, минимизировать стресс и оптимизировать рабочие обязанности вокруг нового графика выходных.