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Майские праздники сократятся из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

Майские праздники сократятся из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

kartinki-na-ekran.ru

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Правительство Российской Федерации внесло значительные изменения в календарь майских праздников, предоставив гражданам уникальную возможность насладиться более продолжительным отдыхом в одно из самых живописных времен года.

В рамках нововведений, традиционный выходной 27 апреля был перенесен на 29 апреля, создавая непрерывный цикл праздничных дней с 28 апреля по 1 мая. Это позволяет россиянам гибко планировать свои весенние каникулы, используя дополнительные выходные для отдыха и празднований.

Майские праздники теперь разбиты на два основных сегмента: первый отдых начинается с 28 апреля и длится до 1 мая, включая добавленные выходные. Следующие рабочие дни запланированы на 2 и 3 мая, после чего наступает вторая часть праздников с 4 по 5 мая и с 9 по 12 мая, благодаря добавлению выходного 10 мая.

Эти изменения в праздничном календаре открывают перед россиянами прекрасную возможность провести время с семьей, друзьями или в одиночестве, наслаждаясь весенними днями и заряжаясь энергией на предстоящие месяцы.

Проверьте, как новый график майских праздников повлияет на ваш рабочий график, и спланируйте свои дни для максимального наслаждения этим весенним бонусом. Не упустите возможность заранее спланировать свой отдых, чтобы насладиться каждым моментом этих дополнительных выходных.

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