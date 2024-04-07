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· Артем Акчурин

Майские праздники сократят из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непростого решения

Майские праздники сократят из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непростого решения

regions.ru

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В текущем году российское правительство внесло изменения в план майских праздников, переместив некоторые выходные дни.

Исходно запланированный выходной день на 27 апреля (субботу) был перенесен на понедельник, 29 апреля, что сделало этот день дополнительным выходным. Кроме того, вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перемещенным со 2 ноября. Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

В отличие от обычного расписания, где майские каникулы начинаются в начале месяца, в этом году они разделены следующим образом:

Первый набор праздничных дней:

- Воскресенье, 28 апреля
- Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)
- Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)
- Среда, 1 мая (День труда)
- Рабочие дни:
- Четверг, 2 мая

- Пятница, 3 мая

Второй набор праздничных дней:

- Суббота, 4 мая
- Воскресенье, 5 мая
- Четверг, 9 мая (День Победы)
- Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)
- Суббота, 11 мая
- Воскресенье, 12 мая

Стоит отметить, что работодатели могут устанавливать свои собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней.

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