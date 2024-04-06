Майские праздники сократят из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непопулярного решения

Выходной день, запланированный на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, что сделало этот день дополнительным выходным. Кроме того, вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

В отличие от обычного графика, где майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

- Воскресенье, 28 апреля

- Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)

- Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)

- Среда, 1 мая (День труда)

Рабочие дни:

- Четверг, 2 мая

- Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

- Суббота, 4 мая

- Воскресенье, 5 мая

- Четверг, 9 мая (День Победы)

- Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)

- Суббота, 11 мая

- Воскресенье, 12 мая

Отметим, что работодатели могут устанавливать собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней.