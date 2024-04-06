Новости России
· Алина Алмакаева

Майские праздники сократят из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непопулярного решения

Майские праздники сократят из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непопулярного решения

Подписаться в Telegram

Выходной день, запланированный на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, что сделало этот день дополнительным выходным. Кроме того, вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным с 2 ноября. Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

В отличие от обычного графика, где майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

- Воскресенье, 28 апреля
- Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)
- Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)
- Среда, 1 мая (День труда)

Рабочие дни:

- Четверг, 2 мая
- Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

- Суббота, 4 мая
- Воскресенье, 5 мая
- Четверг, 9 мая (День Победы)
- Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)
- Суббота, 11 мая
- Воскресенье, 12 мая

Отметим, что работодатели могут устанавливать собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

день назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

какую фирму вызвать тараканы

Новости Татарстана

день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

где напечатать логотип в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

день назад

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае
Лонгриды
21 час назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

день назад

Популярная ведущая Гульназ Сафарова будет лицом «Новой татарской песни»
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

день назад

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile
От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха
Интересное в Казани
4 дня назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха