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· Ульяна Сенько

Майские праздники будут сокращены из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

Майские праздники будут сокращены из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

ezopage.com

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Правительство РФ внесло изменения в календарь майских праздников, позволяя россиянам насладиться более длительным отпуском в это благоприятное время года.

Благодаря новому расписанию, россияне получат дополнительные выходные, что позволит им лучше спланировать свой весенний отдых. Выходной день, первоначально назначенный на 27 апреля, теперь перенесен на 29 апреля, создавая непрерывную серию выходных с 28 апреля по 1 мая. Добавление 30 апреля и 10 мая в список выходных дней дает дополнительную гибкость в планировании праздничных мероприятий.

Майские праздники теперь будут распределены следующим образом:

  • Первый сегмент отдыха начнется с 28 апреля по 1 мая, включая новые выходные 29 и 30 апреля.
  • Рабочие дни между праздниками запланированы на 2 и 3 мая.
  • Вторая часть майских выходных пройдет с 4 по 5 мая и продолжится с 9 по 12 мая, благодаря переносу выходного на 10 мая.

Эти изменения предоставляют уникальную возможность россиянам использовать весенний период для отдыха и восстановления.

Пересмотренный календарь майских праздников открывает новые возможности для жителей России, позволяя им максимально использовать приятное весеннее время. Важно уточнить, как эти изменения повлияют на рабочий график на вашем предприятии, чтобы избежать недоразумений.

Планируйте заранее, чтобы максимально использовать предстоящие выходные для отдыха, развлечений и восстановления сил, наслаждаясь теплом и весенней свежестью.

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