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· Ульяна Сенько

Майские праздники будут сокращены из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непростого решения

Майские праздники будут сокращены из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непростого решения

pro-dachnikov.com

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В этом году россияне испытают нововведения в планировании майских праздников, благодаря решению правительства РФ, которое позволит гражданам максимально насладиться весенним временем.

Измененное расписание предусматривает перенос определенных выходных дней, обеспечивая более длительный отдых.

По обновленному графику, выходной, изначально запланированный на субботу, 27 апреля, теперь будет отмечаться в понедельник, 29 апреля. Это создает дополнительный выходной день, расширяя возможности для отдыха. В добавок, 30 апреля (вторник) объявлен выходным, перемещаясь с 2 ноября, а 10 мая (пятница) также станет днем отдыха за счет субботы, 6 января.

Майские праздники теперь будут проходить следующим образом:

  • Выходные в конце апреля и начале мая: 28 апреля (воскресенье) до 1 мая (среда), включая перенесенные выходные 29 и 30 апреля.
  • Рабочие дни между праздниками: 2 и 3 мая.
  • Вторая часть майских выходных: с 4 по 5 мая и с 9 по 12 мая, с учетом переноса выходного на 10 мая.

Эти корректировки планирования дают россиянам уникальную возможность продлить весенний отдых и насладиться теплыми днями. Однако следует помнить, что график работы может отличаться в зависимости от политики конкретного предприятия, поэтому необходимо заранее уточнить эти детали у своего непосредственного руководителя или отдела кадров.

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