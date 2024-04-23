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«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными за сто лет»: синоптики сильно разочаровали граждан России

«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными за сто лет»: синоптики сильно разочаровали граждан России

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Согласно последним метеорологическим данным, майские праздники в Российской Федерации ожидаются с переменчивой и сложной погодой. Специалисты предупреждают о холоде и обильных осадках, которые могут осложнить начало летнего сезона.

Вот что предсказывают синоптики для различных регионов:

В Москве и области: Дневные температуры вряд ли превысят 13 градусов Цельсия. Период с 28 апреля по 5 мая принесет сильные дожди, создавая препятствия для весенних сельскохозяйственных работ.

В Сибири, включая Новосибирск: Ожидаются затяжные дожди, которые могут установить рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Температура в этом регионе будет колебаться в пределах 11-12 градусов, что усложнит жизнь жителям, которые уже привыкли к апрельской жаре выше плюс 20 градусов.

Эти погодные условия требуют от жителей и гостей страны внимательного следования за погодными прогнозами и адаптации своих планов к изменяющимся климатическим условиям, чтобы минимизировать возможные неудобства во время праздников.

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