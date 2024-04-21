«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными за сто лет»: синоптики сильно расстроили россиян

По последним данным синоптиков, майские праздники этого года обещают быть одними из самых непредсказуемых по погодным условиям за последние десятилетия в России.

Эксперты прогнозируют аномально холодные и дождливые условия, которые могут серьезно затруднить начало летнего сезона.

В столице и прилегающих областях ожидаются особенно прохладные праздники с температурой, которая в дневное время едва превысит отметку в 13 градусов выше нуля. С 28 апреля по 5 мая прогнозируются интенсивные осадки, создающие неблагоприятные условия для дачников, активно занимающихся весенними работами на своих участках.

В Новосибирске и других городах Сибири синоптики прогнозируют продолжительные дожди, которые могут установить новый 24-летний рекорд по количеству осадков. Средняя температура ожидается на уровне 11-12 градусов, что может серьезно осложнить жизнь местных жителей.