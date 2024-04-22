«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными за сто лет»: синоптики сильно расстроили граждан России

Согласно последним прогнозам синоптиков, майские праздники в России этого года обещают быть особенно непредсказуемыми и сложными с точки зрения погодных условий. Эксперты предупреждают о возможности аномально холодной и дождливой погоды, которая может существенно повлиять на начало летнего сезона.

Особенно прохладные праздники ожидаются в столице и прилегающих областях:

Температуры днем едва достигнут 13 градусов Цельсия.

С 28 апреля по 5 мая прогнозируется период интенсивных осадков, что создаст сложности для дачников, занятых весенними работами на участках.

В Сибири наблюдается схожая тенденция:

В Новосибирске и других городах региона ожидаются продолжительные дожди, которые могут побить 24-летний рекорд по количеству осадков.

Средняя температура в регионе будет колебаться около 11-12 градусов, что добавит трудностей жителям.

Эти условия могут существенно осложнить проведение традиционных майских мероприятий и требуют соответствующей подготовки и планирования. Жителям и гостям страны рекомендуется следить за обновлениями погоды и адаптировать свои планы с учетом возможных изменений климатических условий.