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«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными в XXI веке»: синоптики сильно расстроили россиян

«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными в XXI веке»: синоптики сильно расстроили россиян

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По последним данным метеорологов, майские праздники этого года обещают стать одними из самых неблагоприятных по погодным условиям за последние десятилетия в России.

Специалисты прогнозируют рекордно холодные и дождливые условия, которые могут серьезно осложнить начало летнего сезона.

В Москве и прилегающих регионах предсказываются особенно холодные праздники с температурой, которая в дневное время едва достигнет 13 градусов выше нуля. Ожидаются интенсивные осадки с 28 апреля по 5 мая, создавая неблагоприятные условия для дачников, активно вовлеченных в весенние работы на своих участках.

В Новосибирске и других сибирских городах метеорологи прогнозируют продолжительные дожди, которые могут установить новый 24-летний рекорд по количеству осадков. Средняя температура ожидается на уровне 11-12 градусов, что может значительно усложнить жизнь местных жителей.

Жители Урала также столкнутся с похожими погодными условиями, хотя к концу праздников прогнозируется некоторое улучшение с появлением солнечных дней начиная с 5 мая.

Эти погодные условия требуют от всех подготовки к возможным экстремальным ситуациям. Гражданам рекомендуется следить за обновлениями погодных прогнозов и принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в период праздников. Эти данные подчеркивают важность бдительности и подготовленности к менее благоприятным погодным условиям, которые могут стать вызовом для многих.

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