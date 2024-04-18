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«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными в XXI веке»: синоптики ошарашили россиян

«Майские праздники 2024 года будут самыми ужасными в XXI веке»: синоптики ошарашили россиян

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Синоптики предостерегают, что майские праздники в этом году принесут с собой рекордно плохую погоду, которая может стать одной из самых сложных в 21 веке.

Эти данные были недавно обновлены и опубликованы в рамках последнего прогноза погоды, охватывающего ряд регионов России, включая центр страны.

Москва и другие центральные регионы могут ожидать особенно холодные и дождливые каникулы. Температуры днем в столице будут еле достигать 13 градусов Цельсия, а небеса обещают пролить значительное количество осадков. С 28 апреля по 5 мая в Москве прогнозируются сильные ливни без единого солнечного дня, что особенно расстраивает дачников, активно работающих на своих участках в это время года.

Сибирь также не избежит дождливой погоды. В Новосибирске предсказывают продолжительные осадки, которые могут продлиться на протяжении нескольких недель, потенциально установив 24-летний рекорд по количеству осадков. Температуры там будут колебаться в пределах 11-12 градусов Цельсия, создавая некомфортные условия для жителей.

На Урале погодные условия будут аналогичными, хотя к 5 маю ожидается небольшое улучшение с появлением солнечных дней.

Этот новый прогноз подчеркивает потенциальные трудности для многих россиян в начале лета и настраивает на необходимость подготовки к менее благоприятным погодным условиям.

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