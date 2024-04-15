«Майские праздники 2024 года будут самыми страшными в XXI веке»: синоптики разочаровали россиян

С приближением майских праздников метеорологи предсказывают, что погода в России может оказаться одной из самых неприятных за последние десятилетия.

Синоптики предупреждают о климатическом кошмаре, ожидающем многие регионы страны, включая центральные области.

В Москве и других центральных регионах ожидается прохладная погода, с температурами днем, едва достигающими плюс 13 градусов. Основной особенностью праздников станет обильное количество осадков. Согласно новым данным, сильные дожди начнутся уже с 28 апреля и продолжатся до 5 мая. Это период обещает быть особенно трудным для дачников, которые обычно активно занимаются своими участками в это время года.

Ситуация в Сибири также предвещает быть непростой. В Новосибирске прогнозируются дожди каждый день на протяжении нескольких недель, что может привести к установлению нового рекорда по количеству осадков за последние 24 года. Температура воздуха в этом регионе ожидается на уровне 11-12 градусов, что делает погоду особенно некомфортной.

На Урале погода также будет вызывать беспокойство, хотя солнце может немного появиться к концу праздничного периода, ожидаемого к 5 маю.

Эти погодные условия могут существенно повлиять на планы граждан России на майские праздники, особенно для тех, кто планировал провести время на природе или заниматься садовыми работами. Метеорологи рекомендуют готовиться к возможным неудобствам и следить за дополнительными обновлениями погоды.