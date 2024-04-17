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«Майские праздники 2024 года будут самыми страшными в XXI веке»: синоптики ошарашили россиян

«Майские праздники 2024 года будут самыми страшными в XXI веке»: синоптики ошарашили россиян

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Последние прогнозы метеорологов предсказывают, что майские праздники этого года в России могут стать одними из самых холодных и дождливых в XXI веке, затронув широкий спектр регионов от Москвы до Сибири.

Погодные условия в начале мая

Ожидается, что первая половина майских каникул принесет в столицу России прохладу и обильные осадки. Температура воздуха останется на отметке не выше 13 градусов тепла, что существенно ниже среднего для этого времени года.

Дожди в Москве

Сильные ливни, которые начнутся 28 апреля и продолжатся до 5 мая, обрушатся на столицу, создавая затруднения для дачников и всех, кто планировал провести время на свежем воздухе. Прогнозируется, что ясных дней в это время не будет.

Ситуация в Сибири

В Новосибирске ситуация будет аналогичной, с длительными осадками в виде дождей, которые могут установить новый рекорд по количеству за последние 24 года. Температура также будет низкой, в пределах 11-12 градусов выше нуля.

Погодные условия на Урале

На Урале погода окажется несколько мягче, и солнце должно выглянуть к концу праздничного периода, что может добавить немного тепла и возможности для активного отдыха на природе.

Эксперты подчеркивают необходимость тщательной подготовки к непредсказуемой погоде и рекомендуют гражданам внимательно следить за погодными обновлениями, чтобы минимизировать возможные неудобства. Правильная подготовка может помочь избежать многих проблем, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

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