«Майские праздники 2024 года будут самыми страшными в XXI веке»: синоптики огорчили россиян

По последним данным метеорологов, предстоящие майские праздники могут оказаться самым неблагоприятным периодом с точки зрения погоды в XXI веке.

Эксперты прогнозируют, что плохие погодные условия охватят многие регионы России, включая столичный регион и Сибирь.

Прогноз на начало мая

Согласно новым прогнозам, первая половина майских праздников в Москве будет омрачена прохладной погодой и обильными осадками. Температура воздуха в столице не поднимется выше 13 градусов Цельсия, что значительно ниже средних значений для этого времени года.

Непогода в Москве

Ожидается, что с 28 апреля по 5 мая в Москве установятся сильные ливни, прерывающиеся редкими перерывами. Это станет большой проблемой для дачников и всех, кто планирует провести время на открытом воздухе, так как солнечных дней в этот период не предвидится.

Ситуация в Сибири

В Новосибирске также ожидаются продолжительные дожди, которые могут продлиться несколько недель и потенциально установить новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Температура воздуха будет колебаться в районе 11-12 градусов Цельсия, что добавит дискомфорта жителям региона.

Погода на Урале

На Урале погодные условия будут несколько лучше, чем в других регионах. Ожидается, что солнце появится ближе к концу праздничного периода, около 5 мая, что может немного улучшить общее настроение и позволить провести время на природе.

Метеорологи подчеркивают, что такой прогноз требует особой подготовки от всех, кто планирует активности на открытом воздухе. Рекомендуется следить за обновлениями погоды и быть готовым к возможным изменениям. Несмотря на неблагоприятный прогноз, правильная подготовка может помочь минимизировать неудобства от погодных условий.