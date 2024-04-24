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«Майские праздники 2024 года будут самыми кошмарными за сто лет»: синоптики сильно разочаровали граждан России

«Майские праздники 2024 года будут самыми кошмарными за сто лет»: синоптики сильно разочаровали граждан России

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С приближением майских праздников, метеорологи прогнозируют сложные погодные условия по всей территории российского государства. Ожидаются холод и обильные осадки, что может осложнить начало долгожданного лета и затруднить проведение сельскохозяйственных работ.

Погодные условия в различных регионах

  • Специалисты предсказывают, что дневные температуры в столичном регионе вряд ли превысят 13 градусов тепла. С 28 апреля по 5 мая ожидаются сильные дожди, что может создать трудности для тех, кто планирует заниматься весенними посадками или другой работой, связанной с сельским хозяйством.
  • В Сибири прогнозируются затяжные дожди, которые могут установить новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Температуры будут колебаться около 11-12 градусов Цельсия, что существенно ниже апрельских показателей, когда столбики термометров достигали 20 градусов тепла.

Эти погодные условия требуют от всех внимательного отношения к погодным прогнозам и готовности адаптировать планы к меняющимся климатическим реалиям. Это особенно важно для тех, кто планирует активный отдых на природе или участвует в организации публичных мероприятий.

Таким образом, майские праздники в этом году потребуют дополнительной подготовки и возможно, пересмотра традиционных планов, чтобы минимизировать неудобства и полностью насладиться этим временем года, несмотря на капризы погоды.

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