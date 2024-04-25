«Майские праздники 2024 года будут самыми кошмарными в этом веке»: синоптики сильно разочаровали граждан России

Как предсказывают метеорологи, майские праздники в России будут сопровождаться непростыми погодными условиями. Прогнозы указывают на значительное понижение температур и интенсивные осадки, что может помешать началу летнего сезона и затруднить работы на огородах.

Погода по регионам:

В Московском регионе температуры в начале мая не ожидаются выше 13 градусов. В период с 28 апреля по 5 мая прогнозируются продолжительные дожди, что может стать препятствием для весенних с/х работ. В Сибири прогнозируют затяжные осадки, которые могут стать рекордными за последние 24 года, с температурными показателями около 11-12 градусов, что значительно ниже теплых апрельских дней.

Рекомендации для майских праздников:

Учитывая ожидаемые погодные условия, жителям и гостям страны рекомендуется внимательно следить за погодными прогнозами и быть готовыми к изменениям в планах. Это важно для тех, кто планирует провести время на природе или участвовать в массовых мероприятиях.

Планирование майских праздников в этом году требует особого внимания к деталям и возможности корректировки планов, чтобы избежать неудобств и сделать отдых приятным, несмотря на непредсказуемую погоду.