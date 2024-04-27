Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Майские праздники 2024 года будут самыми кошмарными в этом веке»: синоптики сильно расстроили россиян

«Майские праздники 2024 года будут самыми кошмарными в этом веке»: синоптики сильно расстроили россиян

lutudino.su

Подписаться в Telegram

Майские праздники в России традиционно ассоциируются с началом лета и отдыхом на природе, но в этом году они могут быть омрачены непредсказуемыми погодными условиями. Метеорологи прогнозируют значительное понижение температуры и обильные осадки, что может существенно повлиять на планы дачников и фермеров.

Майские температуры в Московском регионе не превысят 13C. В конце апреля - начале мая ожидаются продолжительные дожди, которые осложнят весенний сев.

В Сибири погода может стать еще суровее: там выпадет рекордное за последние 20 лет количество осадков. Температура воздуха будет значительно ниже средней апрельской - 11-12 C, что может задержать начало сельскохозяйственных работ.

Рекомендации по проведению первомайских праздников:

  • Следите за погодой: в связи с изменением погодных условий важно следить за последней информацией о погоде и корректировать свои планы.
  • Планируйте гибко: будьте готовы к возможным изменениям в планах. Если вы планируете мероприятия на открытом воздухе, продумайте альтернативные варианты на случай сырой погоды.
  • Подготовьте снаряжение: убедитесь, что у вас есть соответствующая защитная одежда и аксессуары, такие как теплая одежда, непромокаемый макинтош и зонтик.

Обратите внимание на погоду в садоводстве: отложите посадку теплолюбивых растений до стабилизации погоды, особенно в холодных регионах.

Майские праздники 2024 года будут сложными для россиян из-за надвигающихся погодных условий. Однако при должной подготовке и гибком планировании вы сможете провести этот период с минимальным дискомфортом, независимо от погодных условий. Пусть переменчивые погодные условия не станут препятствием для идеального отдыха!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Интересное в Казани

21 час назад

Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024

уничтожение плесени как называется услуга

Новости Татарстана

день назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Новости Казани

день назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля

фотосессия с птицей в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

день назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

Новости Татарстана

день назад

В Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева

Новости Казани

день назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

Новости Татарстана

41 минуту назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Интересное в Казани

2 дня назад

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

Новости Казани

2 часа назад

В центре Казани сгорел деревянный частный дом

Новости Казани

день назад

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски
В Татарстан 27 апреля ожидается 30-градусная жара
Новости Татарстана
день назад

В Татарстан 27 апреля ожидается 30-градусная жара

Новости Татарстана

день назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подорожал бензин до 67,82 руб

Новости Татарстана

день назад

42-летняя нижнекамка осуждена на 8 лет за убийство сожителя
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной