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«Майские праздники 2024 года будут самыми кошмарными в этом веке»: синоптики сильно огорчили россиян

«Майские праздники 2024 года будут самыми кошмарными в этом веке»: синоптики сильно огорчили россиян

flectone.ru

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Майские праздники в России традиционно ассоциируются с отдыхом и наслаждением первыми теплыми днями. Однако май 2024 года, согласно прогнозам метеорологов, обещает преподнести немало неожиданностей.

Синоптики предупреждают о возможном резком похолодании и дождях по большинству регионов страны, что может омрачить начало летнего сезона.

Жители Москвы и прилегающих территорий должны готовиться к холодным праздникам с температурой около 13 градусов Цельсия и сильными осадками, что создаст трудности для дачников, активно занимающихся весенними посадками. В Новосибирске и других городах Сибири ожидается длительный дождь, который может установить новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года.

Тем временем, южные регионы, включая Краснодарский край и Крым, будут наслаждаться более теплой и сухой погодой с температурой до 25-26 градусов Цельсия.

Учитывая непредсказуемость погоды, рекомендуется к праздникам подготовить как теплую, так и легкую одежду. Обязательно следите за погодными прогнозами, чтобы адекватно планировать любые мероприятия на открытом воздухе.

Май 2024 года может войти в историю как один из самых непредсказуемых месяцев с точки зрения погоды в России за последние десятилетия. Несмотря на возможные погодные испытания, майские праздники по-прежнему представляют собой прекрасную возможность насладиться весной, даже если она окажется не такой теплой, как обычно.

Так что, вооружившись зонтом и теплым свитером, россияне могут уверенно встретить любые погодные вызовы, сохраняя праздничное настроение.

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