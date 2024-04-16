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Майские каникулы сократятся из-за ситуации в стране: стало известно о сложном решении правительства

Майские каникулы сократятся из-за ситуации в стране: стало известно о сложном решении правительства

diabetis.ru

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Правительство РФ приняло решение о пересмотре календаря майских праздников, обеспечивая россиянам уникальную возможность наслаждаться дополнительными выходными днями.

Эти изменения призваны улучшить качество жизни, предоставив больше времени для отдыха в одном из самых красивых сезонов.

В рамках нововведений, выходной день, ранее запланированный на 27 апреля, теперь будет отмечаться 29 апреля. Это изменение формирует сплошную серию выходных с 28 апреля по 1 мая, позволяя гражданам эффективнее планировать свой отдых.

Праздничные дни теперь структурированы следующим образом:

  • Первый этап отдыха: с 28 апреля по 1 мая включает новый расширенный выходной.
  • Международный перерыв: после первой фазы отдыха, 2 и 3 мая будут рабочими днями.
  • Второй этап отдыха: продолжение праздников начнется с 4 по 5 мая и возобновится с 9 по 12 мая, включая новый выходной 10 мая.

Эти изменения предназначены для того, чтобы предоставить жителям России прекрасные возможности для отдыха с семьей, наслаждения природой и восстановления сил в теплое время года.

Важно учитывать эти корректировки при планировании личных и рабочих обязательств. Оптимальное использование нового расписания позволит максимально насладиться свободным временем. Планирование вперед обеспечит спокойствие и позволит получить максимум от предоставленных возможностей для отдыха.

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