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· Ульяна Сенько

Майские каникулы сократятся из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

Майские каникулы сократятся из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

fotokto.ru

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В рамках недавних изменений, внесенных правительством Российской Федерации, календарь майских праздников был пересмотрен, предоставляя россиянам шанс насладиться более длительным периодом отдыха в одном из самых живописных сезонов года.

Изменения заключаются в том, что выходной, ранее назначенный на 27 апреля, теперь перенесен на 29 апреля, что формирует непрерывную последовательность выходных дней с 28 апреля по 1 мая. Это дает возможность гражданам гибко организовать свое время во время весенних праздников, используя дополнительные дни для отдыха и торжеств.

Таким образом, майские праздничные дни теперь разделены на две основные части: первая фаза отдыха длится с 28 апреля по 1 мая, включая новые выходные. За ней следуют рабочие дни 2 и 3 мая, после которых начинается вторая фаза отдыха с 4 по 5 мая и продолжается с 9 по 12 мая, с учетом нововведенного выходного 10 мая.

Эти адаптации в праздничном расписании создают прекрасные условия для жителей России провести время с любимыми людьми, наслаждаясь пробуждением природы и восстанавливая свои силы.

Рекомендуется проверить, как эти коррективы в календаре праздников повлияют на вашу рабочую рутину, и спланировать свои выходные так, чтобы максимально использовать предоставленную возможность отдыха. Не упускайте шанс заранее спланировать свой период отдыха, чтобы гармонично провести эти дополнительные выходные дни.

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