В текущем году произошли изменения в расписании праздничных дней мая, внесенные российским правительством, которые касаются переноса определенных выходных.

Выходной, изначально запланированный на 27 апреля, теперь будет отмечаться в понедельник, 29 апреля, обеспечивая дополнительный день отдыха. В добавок, 30 апреля, вторник, превращается в выходной, перенесенный с 2 ноября, и еще один день отдыха переносится с 6 января на 10 мая.

Разбивка праздничных дней в мае теперь выглядит следующим образом:

Первая серия выходных включает:

28 апреля, воскресенье

29 апреля, понедельник (перенесенный выходной)

30 апреля, вторник (добавленный выходной)

1 мая, среда (празднование Дня труда)

Рабочие дни после:

2 мая, четверг

3 мая, пятница

Вторая часть праздничных дней состоит из:

4 мая, суббота

5 мая, воскресенье

9 мая, четверг (празднование Дня Победы)

10 мая, пятница (перенесенный выходной)

11 мая, суббота

12 мая, воскресенье

Для уточнения конкретных дней отдыха и работы рекомендуется связаться с вашим работодателем, так как организации могут вносить индивидуальные изменения в расписание.