Майские каникулы сократят из-за ситуации в стране: стало известно о принятии непростого решения
mykaleidoscope.ru
В текущем году произошли изменения в расписании праздничных дней мая, внесенные российским правительством, которые касаются переноса определенных выходных.
Выходной, изначально запланированный на 27 апреля, теперь будет отмечаться в понедельник, 29 апреля, обеспечивая дополнительный день отдыха. В добавок, 30 апреля, вторник, превращается в выходной, перенесенный с 2 ноября, и еще один день отдыха переносится с 6 января на 10 мая.
Разбивка праздничных дней в мае теперь выглядит следующим образом:
- Первая серия выходных включает:
28 апреля, воскресенье
29 апреля, понедельник (перенесенный выходной)
30 апреля, вторник (добавленный выходной)
1 мая, среда (празднование Дня труда)
- Рабочие дни после:
2 мая, четверг
3 мая, пятница
Вторая часть праздничных дней состоит из:
4 мая, суббота
5 мая, воскресенье
9 мая, четверг (празднование Дня Победы)
10 мая, пятница (перенесенный выходной)
11 мая, суббота
12 мая, воскресенье
Для уточнения конкретных дней отдыха и работы рекомендуется связаться с вашим работодателем, так как организации могут вносить индивидуальные изменения в расписание.
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