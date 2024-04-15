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Майские каникулы будут сокращены из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

Майские каникулы будут сокращены из-за ситуации в стране: стало известно о принятии сложного решения

9111.ru

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В свете последних изменений, внесенных правительством России, календарь майских каникул претерпел корректировки, предоставляя жителям страны уникальный шанс продлить свой отдых в течение одного из самых приятных сезонов года.

Изменение касается переноса выходного дня, который ранее приходился на 27 апреля, на 29 апреля. Это решение позволяет сформировать последовательный ряд выходных с 28 апреля по 1 мая, облегчая гражданам планирование их весеннего отпуска и праздничных мероприятий.

Таким образом, майские праздники теперь разделены на два основных этапа: первый этап длится с 28 апреля по 1 мая и включает новые дополнительные выходные. После короткой рабочей недели 2 и 3 мая начинается второй этап отдыха, который продолжается с 4 по 5 мая и возобновляется с 9 по 12 мая, благодаря добавлению выходного дня 10 мая.

Эти адаптации праздничного расписания созданы для того, чтобы максимально обогатить жизнь россиян возможностью провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь весенним пробуждением природы и заряжаясь новыми силами.

Гражданам рекомендуется заранее оценить, как эти изменения повлияют на их рабочие графики, и соответствующим образом спланировать выходные дни, чтобы в полной мере воспользоваться предоставленными возможностями для отдыха. Это идеальное время для того, чтобы спланировать и провести дополнительные выходные в радости и удовольствии.

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