Май сведет в могилу: Тамара Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

Тамара Глоба предупредила о трудном периоде, наступающем для определенных знаков зодиака с 22 апреля. Астролог поделилась, в каких сферах жизни возможны проблемы.



Овен



Будьте внимательны к окружающим, чтобы избежать аферистов. В ближайшее время лучше воздерживаться от алкоголя. Уделите внимание семье и близким. Общение с друзьями поможет улучшить настроение.



Лев





Финансовые трудности могут поджидать вас. Звезды советуют быть осторожными. Остерегайтесь мошенников. Глубокие разговоры с родными окажут поддержку.СкорпионВ ближайшем будущем представители этого знака могут столкнуться с критикой. Совет астролога - не обращать на нее внимание и доверять только близким. Уютные вечера дома в кругу семьи будут способствовать благоприятной обстановке.ВодолейЛюдям этого знака нужно оставаться бдительными и не рассчитывать на финансовое везение в данный момент. Не лучшее время для совершения покупок. Однако это окажется благоприятным временем для избавления от лишних вещей в доме.