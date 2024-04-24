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Май сведет в могилу: Тамара Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

Май сведет в могилу: Тамара Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

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Тамара Глоба предупредила о трудном периоде, наступающем для определенных знаков зодиака с 22 апреля. Астролог поделилась, в каких сферах жизни возможны проблемы.

Овен

Будьте внимательны к окружающим, чтобы избежать аферистов. В ближайшее время лучше воздерживаться от алкоголя. Уделите внимание семье и близким. Общение с друзьями поможет улучшить настроение.

Лев

Финансовые трудности могут поджидать вас. Звезды советуют быть осторожными. Остерегайтесь мошенников. Глубокие разговоры с родными окажут поддержку.

Скорпион

В ближайшем будущем представители этого знака могут столкнуться с критикой. Совет астролога - не обращать на нее внимание и доверять только близким. Уютные вечера дома в кругу семьи будут способствовать благоприятной обстановке.

Водолей

Людям этого знака нужно оставаться бдительными и не рассчитывать на финансовое везение в данный момент. Не лучшее время для совершения покупок. Однако это окажется благоприятным временем для избавления от лишних вещей в доме.

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