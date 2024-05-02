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Май сведет в могилу: Павел Глоба назвал 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий

Май сведет в могилу: Павел Глоба назвал 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий

imghub.ru

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Звезды и планеты в мае устраивают испытания для некоторых знаков зодиака. Астролог Павел Глоба указывает, что представителям двух знаков предстоит период испытаний и трудностей.

Вот кто должен быть особенно внимателен в этом месяце:

Скорпион

Для Скорпионов май ознаменуется сложным периодом в личных и профессиональных отношениях. Звезды советуют не принимать поспешных решений и быть более сдержанными в выражениях эмоций. Возможно, вам потребуется больше времени, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях. Используйте этот месяц для самоанализа и планирования, а не для радикальных изменений.

Рыбы

Рыбам звезды предрекают испытания в финансовой сфере. Будьте осторожны с инвестициями и большими покупками — май не самое лучшее время для экономических рисков. Ваша интуиция может подвести, поэтому не стоит полагаться только на неё. Прислушивайтесь к советам доверенных лиц и профессионалов. Это поможет минимизировать потенциальные потери и сохранить финансовое благополучие.

Не позволяйте трудностям заставить вас отказаться от своих целей. Напоминайте себе о своих силах и возможностях, ищите поддержку у близких. Помните, что после каждой трудности наступает период обновления и роста.

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