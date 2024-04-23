Май сведет в могилу: Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

Гороскоп: нелегкий период для знаков зодиака

Тамара Глоба раскрыла информацию о том, с каких знаков зодиака начнется сложный период с 22 апреля. Астролог поделилась, где могут возникнуть проблемы.

Овен

Будьте бдительны, чтобы избежать мошенничества. Рекомендуется воздержаться от алкоголя в ближайшем будущем и уделить больше внимания семье и близким. Общение с друзьями поможет повысить настроение.

Лев

Финансовые трудности могут настигнуть вас. Звезды советуют быть экономными и остерегаться мошенников. Глубокие разговоры с близкими помогут вам.

Скорпион

Представители этого знака могут столкнуться с критикой. Астролог рекомендует не обращать на нее внимания и доверять только мнению близких. Уютные вечера дома в кругу семьи будут благоприятны.

Водолей

В настоящее время людям этого знака нужно быть осторожными и не полагаться на финансовую удачу. Текущий момент не самое благоприятное время для покупок, но это хороший момент, чтобы избавиться от лишних вещей дома.