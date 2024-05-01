Май сведет в могилу: Глоба назвал 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий

Астролог Павел Глоба предсказывает трудный период для двух знаков зодиака в мае. В жизни представителей этих знаков могут начаться серьезные испытания, которые потребуют много сил и терпения.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с рядом проблем, которые окажут значительное влияние на их эмоциональное состояние. Важно оставаться собранными и не допускать, чтобы негатив переходил в агрессию. Это время, чтобы практиковать терпение и искать поддержки у близких.

Рыбы

Для Рыб май принесет испытания, связанные с неопределенностью в карьере или личной жизни. Рыбам будет сложно найти внутреннее спокойствие, но именно это и должно стать приоритетом. Медитация, йога или просто время, проведенное на природе, могут помочь восстановить душевное равновесие.

Советы для преодоления трудностей: