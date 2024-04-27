Май доведет их до могилы: Глоба назвала два знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса
Тамара Глоба раскрыла, что начиная с 22 апреля нелегкий период ожидает определенные знаки зодиака. Популярный астролог указала на области жизни, где могут возникнуть сложности.
Для Овна
Необходимо быть бдительным и избегать возможных аферистов. Также, в ближайшем будущем рекомендуется ограничить потребление алкоголя. Сосредоточьтесь на заботе о семье и близких. Проведение времени с друзьями поможет улучшить настроение.
Для Льва
Финансовые трудности могут оказаться важными. Астрология советует быть осмотрительным. Будьте осторожны с мошенниками. Глубокие разговоры с родными помогут вам.
Для Скорпиона
Ближайшее время может принести критику для представителей этого знака. Совет астролога - не обращать на нее внимание и доверять только близким. Уютные вечера дома в кругу семьи будут благоприятными.
Для Водолея
Людям, родившимся под знаком Водолея, необходимо быть осторожными и не ждать финансового успеха на данный момент. Это не самое лучшее время для покупок, но может оказаться подходящим для избавления от лишних вещей дома.
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