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Май доведет их до могилы: Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

Май доведет их до могилы: Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

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Тамара Глоба предупредила, что с 22 апреля начнется нелегкий период для определенных знаков зодиака. Астролог поделилась информацией о возможных проблемах в различных сферах жизни.

Овен

Будьте внимательны к окружающему миру, чтобы избежать попадания в ловушку аферистов. В ближайшее время лучше воздержаться от употребления алкоголя. Сфокусируйтесь на заботе о близких и семье. Общение с друзьями поможет поднять настроение.

Лев

Финансовые трудности могут настигнуть вас. Небесные светила советуют быть осторожными с деньгами. Будьте бдительны на предмет мошенничества. Глубокие разговоры с родными окажут вам поддержку.

Скорпион

В ближайшее время представители этого знака могут столкнуться с критикой. Астролог рекомендует не обращать на нее внимание, а довериться мнению близких. Уютные вечера в семейном кругу будут приятными.

Водолей

Будьте осторожны и не рассчитывайте на финансовое везение на данный момент. Это не самое подходящее время для покупок. Однако, это может быть отличный момент, чтобы избавиться от лишних вещей в доме.

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