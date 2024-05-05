Май доведет до могилы: Павел Глоба назвал два знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий

Павел Глоба, известный астролог, предсказывает, что май станет месяцем серьезных испытаний для двух знаков зодиака. Этот период обещает быть наполненным вызовами, которые потребуют от представителей этих знаков максимальной сосредоточенности и внутренней силы.

Скорпионы:

Май принесет Скорпионам ряд препятствий на профессиональном пути и в личных отношениях. Важно сохранять спокойствие и не позволять эмоциям взять верх. Скорпионы должны будут проявить терпение и дипломатичность, чтобы справиться с возникающими конфликтами и сохранить гармонию в отношениях с близкими.

Рыбы:

Для Рыб май станет временем внутренних раздумий и возможно, некоторой меланхолии. В этот период на первый план выйдут вопросы собственного благополучия и эмоционального здоровья. Рыбам потребуется больше времени на одиночество и самоанализ, что поможет им лучше понять собственные желания и потребности.

В это требовательное время, Скорпионам и Рыбам следует уделить внимание самоуходу и возможно, обратиться за поддержкой к близким или профессионалам. Не отказывайтесь от помощи и поддержки, ведь именно сейчас они могут оказаться крайне необходимыми.

Май обещает быть непростым, но вместе с тем он может стать периодом значительного личностного роста и самопознания для Скорпионов и Рыб. Преодолевая трудности, вы можете научиться лучше справляться со стрессом и найти новые способы для достижения внутреннего равновесия и гармонии.