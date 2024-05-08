Май доведет до могилы: Павел Глоба назвал два знака зодиака, в жизни которых начнётся полоса страданий

Звёзды и планеты преподносят испытания для определенных знаков зодиака в мае. Астролог Павел Глоба отмечает, что двум знакам грядет время вызовов и препятствий.

Вот кто должен особенно внимательно относиться к текущей ситуации в этом месяце:

Для Скорпионов

Скорпионам май преподносит непростой период на личном и профессиональном уровнях. Звезды советуют избегать поспешных решений и проявлять большую сдержанность в выражении своих эмоций. Возможно, потребуется больше времени, чтобы разобраться в своих чувствах и желаниях. Используйте этот месяц для самоанализа и планирования, воздерживаясь от радикальных изменений.

Для Рыб

Рыбам предстоят испытания в области финансов. Будьте осторожны с инвестициями и крупными покупками - май не самое подходящее время для финансовых рисков. Ваша интуиция может подвести, поэтому не стоит полагаться исключительно на неё. Прослушивайте советы доверенных лиц и экспертов. Это поможет уменьшить возможные потери и сохранить финансовую стабильность.

Не давайте трудностям победить вас и не отказывайтесь от своих целей. Напоминайте себе о собственных силах и возможностях, обращайтесь за поддержкой к своим близким. Помните, что после каждой трудности приходит светлое время.