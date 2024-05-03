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Май доведет до могилы: Павел Глоба назвал 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий

Май доведет до могилы: Павел Глоба назвал 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий

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Звезды и планеты в мае предвещают испытания для некоторых знаков зодиака, согласно астрологу Павлу Глобе. Двум знакам особенно важно быть бдительными в этом месяце.

Скорпионам

Скорпионы ожидают сложности в личных и профессиональных отношениях. Рекомендуется не спешить с решениями и обращать больше внимания на управление эмоциями. Этот период может потребовать больше времени на самопонимание и планирование, а не на радикальные изменения.

Рыбам

Рыбам стоит быть предельно осторожными в финансовых вопросах. В мае не стоит рисковать с инвестициями и крупными покупками. Доверьтесь советам специалистов и близких, чтобы минимизировать возможные потери и сохранить финансовую стабильность.

Не допускайте, чтобы трудности сбили вас с пути к вашим целям. Напоминайте себе о своих возможностях, ищите поддержку у близких и помните, что после всех испытаний наступает период роста и обновления.

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