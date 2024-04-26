Май доведет до могилы: Глоба назвала два знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

Астролог Тамара Глоба раскрыла, каким знакам зодиака стоит подготовиться к трудным временам с 22 апреля. Она рассказала о возможных проблемах, которые могут возникнуть в различных сферах жизни.

Овнам

Важно быть бдительными к окружающим вас людям, чтобы избежать обмана. В этот период стоит воздержаться от употребления алкоголя и уделить внимание заботе о семье и близких. Общение с друзьями будет полезным для поднятия настроения.

Львам

Финансовые трудности могут возникнуть в ближайшее время. Звезды советуют быть экономными и осторожными, особенно во взаимодействии с мошенниками. Глубокие разговоры с близкими помогут вам.

Скорпионам

Представители данного знака могут столкнуться с критикой в ближайшее время. Совет астролога – не обращать на нее внимание и полагаться лишь на мнение близких. Уютные вечера дома в обществе семьи будут благоприятными.

Водолеям

Сейчас время быть бдительными и не полагаться на финансовую удачу. Покупки лучше отложить на другой период, но можно воспользоваться возможностью освободить дом от лишних вещей.