Май доведет до могилы: Глоба назвал 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий

Планеты и звезды в мае проводят испытания для определенных знаков зодиака. Астролог Павел Глоба отмечает, что у представителей двух знаков наступает время проверок и трудностей.

Вот кто должен быть особенно бдительным в этом месяце:

Скорпион

Для Скорпионов май будет сложным периодом в личных и профессиональных отношениях. Звезды советуют не принимать поспешных решений и проявлять большую сдержанность в выражении своих эмоций. Возможно, потребуется больше времени, чтобы прояснить свои чувства и желания. Используйте данный месяц для саморефлексии и планирования, а не для радикальных перемен.

Рыбы

Для Рыб звезды предвещают испытания в финансовой сфере. Будьте осторожны с инвестициями и крупными покупками – май не самое подходящее время для экономических рисков. Ваша интуиция может вас подвести, поэтому не стоит полагаться исключительно на нее. Прислушивайтесь к советам доверенных лиц и профессионалов. Это поможет снизить потенциальные потери и сохранить финансовую стабильность.

Не давайте трудностям отбить у вас стремление к своим целям. Напоминайте себе о своих силах и возможностях, ищите поддержку у близких. Помните, что после каждой трудности наступает время обновления и роста.