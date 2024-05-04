Май доведет до могилы: Глоба назвал 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная полоса страданий
Планеты и звезды в мае проводят испытания для определенных знаков зодиака. Астролог Павел Глоба отмечает, что у представителей двух знаков наступает время проверок и трудностей.
Вот кто должен быть особенно бдительным в этом месяце:
Скорпион
Для Скорпионов май будет сложным периодом в личных и профессиональных отношениях. Звезды советуют не принимать поспешных решений и проявлять большую сдержанность в выражении своих эмоций. Возможно, потребуется больше времени, чтобы прояснить свои чувства и желания. Используйте данный месяц для саморефлексии и планирования, а не для радикальных перемен.
Рыбы
Для Рыб звезды предвещают испытания в финансовой сфере. Будьте осторожны с инвестициями и крупными покупками – май не самое подходящее время для экономических рисков. Ваша интуиция может вас подвести, поэтому не стоит полагаться исключительно на нее. Прислушивайтесь к советам доверенных лиц и профессионалов. Это поможет снизить потенциальные потери и сохранить финансовую стабильность.
Не давайте трудностям отбить у вас стремление к своим целям. Напоминайте себе о своих силах и возможностях, ищите поддержку у близких. Помните, что после каждой трудности наступает время обновления и роста.
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