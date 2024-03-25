Магний в таблетках больше не нужен: всю суточную норму восполняют 100 г этого продукта — стойко снижает холестерин и сахар

Флеболог и кардиохирург Максим Абасов поделился ценными сведениями о необычном продукте, который обогащает организм витаминами и микроэлементами, оказывая благоприятное воздействие на здоровье.

Это продукт — семена тыквы, богатые витаминами группы В, А и Е, а также магнием, который крайне важен для сердечной деятельности. Абасов утверждает, что употребление 100 граммов тыквенных семечек позволяет избежать приема дополнительных магниевых препаратов.

Семена тыквы также славятся своим содержанием цинка, железа и калия. Они способствуют улучшению сна за счет аминокислоты триптофана и снижают холестерин, предотвращая атеросклероз благодаря фитостеролам. Эти маленькие энергетические бомбы стимулируют нормализацию артериального давления, облегчают воспаления и контролируют уровень сахара в крови, что делает их незаменимыми для профилактики сахарного диабета и борьбы с паразитами.

Абасов рекомендует потреблять семена в натуральном виде, разделяя дневную норму в 100 г на два приема. Несмотря на их пользу, важно помнить о высокой калорийности семян и потенциальных противопоказаниях, включая заболевания ЖКТ и аллергию. Для точной информации и индивидуальных рекомендаций всегда полезно проконсультироваться с медицинским специалистом, сообщает портал «Хибины».