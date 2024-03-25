Новости России
· Ульяна Сенько

Магний в таблетках больше не нужен: всю суточную норму восполняют 100 г этого продукта — стойко снижает холестерин и сахар

Магний в таблетках больше не нужен: всю суточную норму восполняют 100 г этого продукта — стойко снижает холестерин и сахар

u-f.ru

Подписаться в Telegram

Флеболог и кардиохирург Максим Абасов поделился ценными сведениями о необычном продукте, который обогащает организм витаминами и микроэлементами, оказывая благоприятное воздействие на здоровье.

Это продукт — семена тыквы, богатые витаминами группы В, А и Е, а также магнием, который крайне важен для сердечной деятельности. Абасов утверждает, что употребление 100 граммов тыквенных семечек позволяет избежать приема дополнительных магниевых препаратов.

Семена тыквы также славятся своим содержанием цинка, железа и калия. Они способствуют улучшению сна за счет аминокислоты триптофана и снижают холестерин, предотвращая атеросклероз благодаря фитостеролам. Эти маленькие энергетические бомбы стимулируют нормализацию артериального давления, облегчают воспаления и контролируют уровень сахара в крови, что делает их незаменимыми для профилактики сахарного диабета и борьбы с паразитами.

Абасов рекомендует потреблять семена в натуральном виде, разделяя дневную норму в 100 г на два приема. Несмотря на их пользу, важно помнить о высокой калорийности семян и потенциальных противопоказаниях, включая заболевания ЖКТ и аллергию. Для точной информации и индивидуальных рекомендаций всегда полезно проконсультироваться с медицинским специалистом, сообщает портал «Хибины».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Новости Казани

6 часов назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

какую купить сетку на вытяжку от тараканов

Новости Татарстана

20 часов назад

Медики из Нижнекамска отправили автомобиль бойцам СВО

Интересное в Казани

2 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

ремонт водопровода на даче в Москве

Новости Татарстана

день назад

Жителей РТ предупредили о метели и ухудшении видимости

Новости Татарстана

20 часов назад

В татарстанских питомниках начались работы по «чернению снега»

Новости Татарстана

2 часа назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане

Новости Казани

22 часа назад

Гостиничный комплекс у моста «Миллениум» в Казани построит «СЗ БРИКС»
Лонгриды
день назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

час назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»

Новости Татарстана

2 часа назад

Набережные Челны на 75% не обеспечены ливневками

Новости Татарстана

2 часа назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане

Новости Казани

2 часа назад

В Казани могут ввести режим повышенной готовности из-за весеннего половодья
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
5 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани произошел сбой при оплате муниципальных парковок

Новости Татарстана

4 часа назад

Рустам Минниханов потребовал усилить меры безопасности в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

Суд прекратил банкротное дело в отношении казанского производителя бумаги
Революция в стоматологии: как инновации и коллегиальный подход меняют лечение зубов
Интересное в Казани
6 дней назад

Революция в стоматологии: как инновации и коллегиальный подход меняют лечение зубов