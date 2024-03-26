Магний в таблетках больше не нужен: всю суточную норму восполняют 100 г этого продукта — надолго снижает холестерин и сахар

Флеболог и кардиохирург Максим Абасов поделился секретами пользы тыквенных семечек для здоровья.

Этот продукт является ценным источником витаминов группы В, А, Е и микроэлементов, включая магний, цинк, железо и калий. Абасов отмечает, что 100 г семян тыквы могут полностью покрыть дневную потребность организма в магнии, что особенно важно для сердца.

Тыквенные семена также способствуют нормализации сна за счет содержания триптофана, снижают уровень холестерина благодаря фитостеролам и предотвращают атеросклероз. Они улучшают артериальное давление, помогают уменьшить воспаления и контролировать уровень сахара в крови, что делает их полезным продуктом для профилактики сахарного диабета.

Рекомендуется употреблять тыквенные семечки в сыром виде, разделяя рекомендованную дозу в 100 г на два приема. Следует учесть, что семена являются высококалорийным продуктом и могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях. Прежде чем включать их в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с врачом, сообщают «Хибины».